«Поезд Победы» прибыл в Крым

В Крым впервые прибыл уникальный передвижной музей Великой Отечественной войны «Поезд Победы». Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Музей приехал в город-герой Керчь в ночь на 17 ноября, с его экспозицией ознакомились министр культуры республики Арина Новосельская, глава администрации Керчи Сергей Бороздин и глава муниципального образования Ольга Солодилова.

Зрители могут ознакомиться с прошлым страны в годы войны, последовательно передвигаясь по вагонам с тематическими экспозициями. В музее представлены как эпизоды довоенной жизни и воспоминания о мирном времени, так и события самой войны, например, спасительная миссия «эшелонов жизни» — санитарных поездов, которые перевезли свыше пяти миллионов раненых. Кроме того, с помощью специального оборудования создателям выставки удалось воссоздать воздушные и танковые бои.

В экспозиции использовано 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тачстолов. Акцию организовали Министерство науки и высшего образования и ОАО РЖД, авторы выставки — историко-художественная группа из Санкт-Петербурга «Невский баталист».

В правительстве Крыма отметили, что из-за эпидемиологической ситуации количество посетителей ограничено, ознакомиться с выставкой могут не более 300 посетителей в каждом городе. Организаторы соблюдают все меры безопасности, выдавая на входе маски и перчатки, а также замеряя температуру. Кроме того, в каждом вагоне установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха. С панорамой поезда можно ознакомиться и дистанционно на сайте поездпобеды.рф.