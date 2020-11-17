Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Бывший президент США перечислил причины слабости России
Расстрелявший российскую следовательницу студент приговорен к 14 годам
Новое кладбище оставило жителей российского города без газа
Дочь Джуда Лоу показала лицо без макияжа
Мужчина перепутал передачи и попал под колеса собственной машины
На самом популярном российском курорте вернут сборы с туристов
Момент падения джипа в реку у храма Христа Спасителя попал на видео 
Анджелина Джоли потерпела поражение в суде с Брэдом Питтом
Лавров удивился запросу Госдепа о соглашении по Карабаху
Москвичи рассказали о телах в черных пакетах после смерти пациентов в клинике 
Новости партнеров
Прослушать новость

«Поезд Победы» прибыл в Крым

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Крым впервые прибыл уникальный передвижной музей Великой Отечественной войны «Поезд Победы». Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Музей приехал в город-герой Керчь в ночь на 17 ноября, с его экспозицией ознакомились министр культуры республики Арина Новосельская, глава администрации Керчи Сергей Бороздин и глава муниципального образования Ольга Солодилова.

Зрители могут ознакомиться с прошлым страны в годы войны, последовательно передвигаясь по вагонам с тематическими экспозициями. В музее представлены как эпизоды довоенной жизни и воспоминания о мирном времени, так и события самой войны, например, спасительная миссия «эшелонов жизни» — санитарных поездов, которые перевезли свыше пяти миллионов раненых. Кроме того, с помощью специального оборудования создателям выставки удалось воссоздать воздушные и танковые бои.

В экспозиции использовано 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тачстолов. Акцию организовали Министерство науки и высшего образования и ОАО РЖД, авторы выставки — историко-художественная группа из Санкт-Петербурга «Невский баталист».

В правительстве Крыма отметили, что из-за эпидемиологической ситуации количество посетителей ограничено, ознакомиться с выставкой могут не более 300 посетителей в каждом городе. Организаторы соблюдают все меры безопасности, выдавая на входе маски и перчатки, а также замеряя температуру. Кроме того, в каждом вагоне установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха. С панорамой поезда можно ознакомиться и дистанционно на сайте поездпобеды.рф.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появились фотографии подготовки «Поезда Победы» к первому путешествию
В Тулу прибыл «Поезд Победы»
«Поезд Победы» с иммерсивной инсталляцией прибыл в Волгоград