В Тулу прибыл «Поезд Победы» — единственная в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Об этом сообщается на сайте правительства Тульской области в четверг, 5 ноября.

«Экспозиция поражает своей глубиной, погружением в тему, техническими решениями, которые, можно сказать, оживляют события военных лет. Благодарю организаторов проекта за создание такого музея. Он, безусловно, вносит значительный вклад в дело патриотического воспитания детей и молодежи», — отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Поезд уже побывал в Пскове, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Смоленске. В Туле он пробудет до 6 ноября включительно.

«Поезд Победы» открыл свои двери для посетителей 22 октября. Первыми с экспозицией, которая включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, смогли познакомиться школьники и студенты.

23 октября поезд-музей отправился с Белорусского вокзала в путешествие по стране. Маршрут движения состава разделен на две части. Первая часть пройдет по бывшей линии фронта и завершится в Волгограде. За это время поезд проедет через Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосию, Севастополь, Новороссийск. Вторая часть маршрута победного поезда после небольшого технического обслуживания пройдет по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. На этом отрезке пути «Поезд Победы» сделает остановки не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Обратно состав вернется уже в начале будущего года. Глава РЖД пообещал, что железные дороги сделают все возможное, чтобы выставку посетило как можно больше людей.

Проект «Поезд Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет завершающим мероприятием Года памяти и славы 2020.