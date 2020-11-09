«Поезд Победы» с иммерсивной инсталляцией прибыл в Волгоград

Передвижной музей «Поезд Победы» с посвященной Великой Отечественной войне выставкой прибыл в Волгоград. Прежде чем продолжить путь по запланированному маршруту, он пробудет в городе два дня. Об этом сообщается на сайте администрации Волгоградской области.

В пресс-службе уточнили, что «Поезд Победы» с размещенной в движущемся составе инсталляцией 9 ноября прибыл на железнодорожный вокзал «Волгоград I». Первыми его смогли осмотреть студенты и школьники, вход посетителей организовали в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и мерами безопасности. «Благодаря сплаву классического и современного подходов авторы создали "машину времени" которая переносит посетителей в поезд, несущийся по дорогам войны», — отметили в областной администрации. Приехав в Волгоград, поезд завершил первую часть маршрута. За это время он проехал 13 городов.

«Поезд Победы» открыл свои двери для посетителей 22 октября. Первыми с экспозицией, которая включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, смогли познакомиться школьники и студенты.

23 октября поезд-музей отправился с Белорусского вокзала в путешествие по стране. Маршрут движения состава разделен на две части. Первая часть проходит по линии фронта и завершается в Волгограде. За это время поезд проехал Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосию, Севастополь, Новороссийск. Вторая часть маршрута победного поезда после небольшого технического обслуживания пройдет по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. В Москву поезд вернется в начале 2021 года.