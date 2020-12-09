Откровенный костюм в стиле 2000-х разозлил покупателей

Откровенный наряд австралийского бренда, вдохновленный стилем 2000-х, разозлил покупателей. На соответствующие комментарии обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о костюме из джинсовой ткани марки Beginning, состоящем из бюстгальтера и мини-юбки. Комплект объединил в себе сразу несколько трендов: вырезы на топе, оголяющие нижнюю часть груди модели, и имитацию торчащих из-под одежды трусов. Наряд также украшает цепочка с надписью Babe. Его стоимость на сайте бренда составляет 150 долларов (11 тысяч рублей).

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Пользователи не оценили дизайн костюма и принялись критиковать его в комментариях под материалом. «Они что, были пьяные, когда придумывали дизайн?», «Вы серьезно? Это вы называете модой? Отвратительно», «Почему это существует», «Позорный безвкусный дешевый наряд, словно из секонд-хенда, ужас», «Это полная безвкусица», — высказывались они.

В октябре чересчур откровенное платье подружки невесты стало предметом споров в сети. Речь идет о наряде австралийской марки Meshki модели «Даниэлла» стоимостью 199 долларов. Платья выполнены в стиле корсета с ремешками и глубоким декольте, шелковой юбки с оборками на талии и глубоким разрезом справа.