Чересчур сексуальные костюмы бренда на Хеллоуин смутили покупателей

Популярный модный бренд Fashion Nova выпустил сексуальные костюмы к Хеллоуину и столкнулся с неоднозначной реакцией покупателей. Об этом сообщает Daily Star.

Так, на Facebook-странице марки появились некоторые наряды из ее праздничной коллекции, в частности облегающий комбинезон сиреневого цвета, который полностью открывает левую руку и грудь модели на рекламном фото. В ассортимент также вошли разноцветные боди-стринги, которые манекенщицы представили в комбинации с колготками в сетку, длинными перчатками и крыльями сказочных персонажей.

Фото опубликовано @fashionnova

Подписчиков Fashion Nova смутили чересчур откровенные костюмы и они высказались на эту тему в комментариях. «Не стоит приходить на детский праздник в одежде, которая пригодна только для спальни», «Эти вещи подходят для стриптиза, а не для Хеллоуина», «В таком виде мне было бы стыдно показаться даже перед близкими друзьями», — критиковали одни.

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Однако другим юзерам понравились идеи дизайнеров. «Буду самой привлекательной на празднике, спасибо!», «Лучшие костюмы, это гениально», «Побежала заказывать боди!» — одобрили они.

Ранее в октябре покупатели не оценили слишком откровенный дизайн новой модели купальника Fashion Nova. На размещенном в Instagram-аккаунте марки снимке модель позировала в раздельном купальнике с треугольными чашками золотого цвета. Пользователи соцсети сочли их слишком маленькими для ее груди.