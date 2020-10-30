Чересчур откровенное платье подружки невесты стало предметом споров в сети

Австралийский модный бренд Meshki добавил в свадебный ассортимент коллекцию откровенных платьев для подружек невесты и столкнулся с неоднозначной реакцией покупателей. Об этом сообщает Daily Mail.



Так, на сайте марки появились наряды модели «Даниэлла» стоимостью 199 долларов (16 тысяч рублей). Платья выполнены в стиле корсета с ремешками и глубоким декольте, шелковой юбки с оборками на талии и глубоким разрезом справа. Они доступны в четырех цветах: пудровом, белом, черном и шампань.





Покупателей Meshki смутил вульгарный дизайн вещи, и они выразили свое негодование в комментариях на Facebook-странице магазина. «Я не хочу, чтобы ее грудь светилась на моей свадьбе!», «Как будто это подходит для подружки невесты», «Выглядит как сексуальная ночнушка», «Может быть, я немного старомодна, но лично я думаю, что это платье может подойти только для первой брачной ночи невесты», — высказывались они.



Однако другие пользователи вступили в спор, восхищаясь описанной моделью. «Я, наоборот, в восторге от него», «Милый наряд», «Это чудесное платье», «Выглядит фантастически!» — писали юзеры.



Ранее в октябре популярный модный бренд Fashion Nova выпустил сексуальные костюмы к Хеллоуину и также столкнулся с неоднозначной реакцией покупателей. Подписчиков бренда разозлили слишком откровенные костюмы, и они высказались на эту тему в комментариях.