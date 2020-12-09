Россиянин посетил «опасную для жизни» экскурсию в Сочи и поделился впечатлениями

Россиянин, отдохнувший в Сочи, побывал на «опасной для жизни» экскурсии и поделился впечатлениями. Рассказ об этом он опубликовал в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил путешественник, прошлым летом он в компании друзей решил поехать в одно из красивейших мест курорта — на Старую дорогу, ведущую на Красную Поляну. И эта прогулка, по словам блогера, стала самой опасной в его жизни.

«В начале пути я подумал: ничего страшного, обычная дорога вдоль скал. Но, подняв голову, понял, что все не так безопасно, как кажется. Над тобой просто висят скалы, повсюду обрывы и периодически падают камни. Тогда мы еще пожалели, что у нас нет шлемов, потому что пару камней, пусть и небольших, падали рядом с нами», — написал он.

После этого, продолжил путешественник, он увидел картину, которая его ошарашила: перед ним появилась группа туристов с детьми с гидом и без защитных шлемов.

«Там даже тоннель называется "пронеси Господи", очень много историй на эту тему. (...) Мы проехали быстро, а экскурсовод с туристами всех останавливал под отвесными скалами, чтобы они повнимательнее рассмотрели все», — отметил россиянин.

В завершение автор блога написал, что идти на такую экскурсию можно только на свой страх и риск и призвал городские власти огородить дорогу от людей, поскольку считает прохождение по ней опасной для жизни и здоровья.

Ранее российская туристка предупредила об опасностях зимнего отпуска в Сочи и Абхазии. По ее словам, туристам необходимо уделить внимание транспорту и убедиться в том, что он оборудован в соответствии с погодными условиями.