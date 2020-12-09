Российского депутата поймали на воровстве рельсов

В Ленинградской области на воровстве рельсов поймали группу мужчин, среди которых оказался муниципальный депутат. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Подозреваемых задержали с поличным на перегоне железнодорожных станций Лебяжье — Краснофлотск, уточнили телеканалу в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Депутат с подельником распиливал рельсы на части при помощи газорезочного оборудования и загружал их в машину. Он заявил полицейским, что не воровал имущество, а забирал бесхозное добро. По его словам, он намеревался сделать из рельсов подъездной путь к своей пилораме.
Мужчина является действующим депутатом совета депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение, уточняет СКР. Проводится проверка.