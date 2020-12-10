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На атомной электростанции в Финляндии произошла авария

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АЭС «Олкилуото»
АЭС «Олкилуото»
Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

На атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото» в Финляндии произошла авария, один из энергоблоков станции пришлось остановить. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Агентства радиационной и ядерной безопасности STUK.

«Серьезный сбой в работе произошел на втором реакторе АЭС "Олкилуото" в 12 часов 22 минуты. Его, предположительно, вызвала ошибка в системе очистки воды для реактора. Сейчас ситуация стабильна и энергоблок в безопасном режиме. Выброса радиации не произошло», — сообщает STUK.

Индикатор на сайте агентства показывает, что радиационная обстановка остается в норме. Авторы пресс-релиза заверяют, что никакой угрозы для населения близлежащих областей нет — нет смысла даже пить таблетированный йод, предохраняющий от небольших доз радиации.

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