Принц Уильям и Кейт Миддлтон расслабились после переезда Меган Маркл в США

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон изменились и стали вести себя более расслабленно после того, как принц Гарри и Меган Маркл покинули монаршую семью и переехали в США. Об этом сообщила королевский биограф, автор книги «Гарри: Биография принца» Анджела Левин в интервью радиостанции Talkradio, пишет Daily Mail.

По ее мнению, герцоги Кембриджские выглядели расслабленными во время трехдневной поездки на королевском поезде. Они преодолели более двух тысяч километров, делая остановки в Англии, Уэльсе и Шотландии для встреч с сотрудниками домов престарелых, волонтерами, учителями и школьниками.

Левин прокомментировала фотографию, сделанную во вторник, 8 декабря, у киоска с маршмеллоу возле замка Кардифф в Уэльсе. На снимке принц Уильям с женой держат шпажки с поджаренным зефиром и смеются.

«Кейт пританцовывала в такт музыке, и они (герцог и герцогиня Кембриджские — прим. «Ленты.ру») вели себя очень, очень раскрепощено по отношению друг к другу. Я думаю, с тех пор как Гарри и Меган уехали, они стали чувствовать себя спокойнее. Возможно, они ощущают себя одной командой; это можно легко заметить», — подчеркнула Левин.

Ранее сообщалось, что королева нашла замену для принца Гарри и его жены Меган Маркл. На встрече британской королевской семьи вместо герцогов Сассекских присутствовали принц Эдвард и его супруга Софи. Отмечается, что участие во встрече может свидетельствовать об усилении их позиций в королевской семье после отъезда принца Гарри в США.

Только веселье и позитив — в «Ленте Lite» в Telegram подписаться



