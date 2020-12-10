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Глава Ленобласти дал поручение создать страницу в «Википедии» о гимне региона

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Александр Дрозденко
Александр Дрозденко
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение своей пресс-службе создать в «Википедии» страницу, посвященную гимну региона. Об этом рассказал Александр Дрозденко на своей странице в Instagram в обращении к жителям области по случаю Дня герба, флага и гимна Ленобласти.

Александр Дрозденко объяснил свою инициативу тем, что он провел опрос в личном Instagram о том, насколько хорошо подписчики знают гимн региона. Оказалось, что 45 процентов неплохо знакомы со словами гимна.

Как отметил глава региона, в «Википедии» очень «скупое» описание символов Ленобласти. А так как каждый может добавить на соответствующую страницу интересные факты о деталях герба, флага и гимна, то этой возможностью воспользовался сам Александр Дрозденко и призвал жителей области присоединиться к инициативе.

Гимн появился у Ленинградской области в 2014 году. Комиссию по выбору слов и мелодии возглавил Валерий Гергиев. Новой традицией стало исполнение гимна перед заседаниями правительства региона.

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