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Глава Ленобласти направил законопроект об обороте отходов в заксобрание региона

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Александр Дрозденко
Александр Дрозденко
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил законопроект о регулировании оборота отходов в заксобрание региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главы Ленобласти, где подчеркнули, что это важнейший закон, который позволит изменить ситуацию с несанкционированными свалками и навести порядок на «мусорном» рынке. Областные законодатели рассмотрят законопроект в первом чтении 7 декабря 2020 года.

Важной частью закона является внедрение единой системы контроля за перемещением отходов с применением QR-кодов, которые должны будут появиться у всех мусорных перевозчиков, отметили в пресс-службе главы региона. Такое решение позволит сформировать прозрачную отрасль и сделать максимально понятной логистику мусора. Это также упростит отслеживание недобросовестных перевозчиков надзорными органами.

Для предотвращения образования несанкционированных свалок в документе прописано внесение изменений в областной закон «Об административных правонарушениях». Максимальный штраф за несанкционированный сброс отходов для физических лиц составит 100 тысяч рублей, для юридических — 1,5 миллиона рублей. Кратное увеличение штрафов предусмотрено и для транспортировщиков отходов, не имеющих соответствующего разрешения.

В новом законе обозначен запрет на прямое сжигание мусора с 2021 года и захоронение необработанных отходов к 2023 году.

Новый областной закон разработан в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека.

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