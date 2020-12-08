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Правительство Ленобласти провело через заксобрание региональный бюджет

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Законодательное собрание Ленинградской области приняло, разработанный и представленный правительством региона, бюджет во втором и третьем чтении. Доходы бюджета Ленинградской области в 2021 году составят 155,3 миллиарда рублей, расходы — 168,2 миллиарда рублей. Дефицит бюджета при этом ожидается в размере 12,8 миллиарда рублей, к 2023 году этот показатель планируется снизить до 4,5 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главы Ленобласти.

«Нам удалось сформировать сбалансированный бюджет, который позволит выполнить все обязательства перед жителями Ленинградской области. Мы не задержим ни одной выплаты по заработным платам и пособиям, не допустим остановки ни одного объекта строительства», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

Более 60 процентов расходов — 84,5 миллиарда рублей — пойдут на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения. 650 миллионов рублей в следующем году предусмотрены на реновацию образовательных учреждений. Как было отмечено, за последние пять лет в регионе обновлены 50 школ и 6 детских садов. Порядка 2,5 миллиарда рублей будут выделены на капитальный ремонт социальных учреждений.

На 9,8 процента вырастет финансирование дорожной отрасли и составит 15,3 миллиарда рублей. Средства выделены, в том числе, на новые объекты и лизинг дорожной техники.

На развитие общественной инфраструктуры в бюджете на 2021 год предусмотрено 506,7 миллиона рублей — к ней относятся детские площадки, уличное освещение и места массового отдыха.

На Адресную инвестиционную программу направляется 22,4 миллиарда рублей. Большая часть средств будет направлена на дороги, образование и жилье.

Дополнительные средства будут выделены на повышение финансовой устойчивости местных бюджетов — объем дотаций и субвенций муниципальным образованиям в следующем году вырастет на 6 процентов и составит 9,4 миллиарда рублей.

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