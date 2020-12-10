Пижамам украинской марки предрекли стать модным трендом

Модный редактор портала Who What Wear предрекла популярность праздничных пижам. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о наряде украинской марки Sleeper. Комплекты состоят из рубашки и брюк, штанины которых отделаны страусиными перьями, а их стоимость в среднем составляет 240 фунтов стерлингов (23 700 рублей). Пижамы представлены в разных цветах, в числе которых черный, красный, бежевый и розовый. Два fashion-редактора Ася Вареца и Катя Зубарева запустили бренд более пяти лет назад. Бизнес начался с производства уютных пижам, в которых можно было ходить не только дома, но на улице.

Сообщается, что такие комплекты были особенно популярны в прошлом праздничном сезоне. По словам Эммы Спеддинг (Emma Spedding), пижамы марки будут востребованными в преддверии Нового 2021 года. Отмечается, что на сайте Net-a-Porter описанные комплекты помещены в раздел самых популярных товаров, поскольку их быстро раскупали в течение всего года.

Кроме того, внимание к бренду Sleeper увеличилось после того, как в ноябре британская телеведущая Холли Уиллоби (Holly Willoughby) поделилась в Instagram снимком в клетчатом бело-розовом комплекте.

В ноябре голливудская актриса Гвинет Пэлтроу снялась в пижаме за сотни долларов и озадачила поклонников. На размещенных в соцсетях фото она демонстрирует на себе домашнюю одежду бренда Rivet: звезда снялась в пижамном комбинезоне черного цвета. Фанатов смутила чересчур высокая цена вещи. «550 долларов? Серьезно?» — писали они.