Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с юбилеем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам российского лидера, тогда «трудно было представить, насколько этот проект кардинально изменит (...) глобальную информационную повестку». Глава государства добавил, что аудитория RT достигла десятков миллионов человек. «Вы не боитесь задавать неудобные вопросы. Это голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать», — отметил он.

Напоследок Путин пожелал телеканалу «развития, смелости, дерзости и успехов».

Также к поздравлению присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью телеканалу он сумел тремя словами описать нынешний RT. «Профессионализм, оперативность и объективность. Он совсем не такой "соглашательский" канал, как некоторые его пытаются представить. Качество журналистов, работающих у вас, вызывает самое высокое уважение», — сказал глава российской дипломатии.

В сентябре RT выпустил ролик, в котором предложил работу Дональду Трампу. В ролике Трампа играет похожий на него актер. Для реалистичности использована технология deepfake, когда изображение или видео накладывается и адаптируется под голос или действия другого человека. В нем показано, как бизнесмен мог бы стать сотрудником канала.