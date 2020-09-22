Телеканал RT предложил работу Трампу

Российский телеканал RT, вещающий за рубежом, выпустил ролик, в котором предложил работу действующему президенту США Дональду Трампу. Видео опубликовано на сайте канала.

В ролике Трампа играет похожий на него актер. Для реалистичности использована технология deepfake, когда изображение или видео накладывается и адаптируется под голос или действия другого человека. В нем показано, как бизнесмен мог бы стать сотрудником канала.

По сюжету, в ноябре после президентских выборов Трамп прибывает на лимузине в офис RT в Москве. Внутри для него сделан специальный кабинет с табличкой, где указана должность ведущего RT.

В клипе «Трамп» примеряет на себя кепку RT вместо известной красной с лозунгом президентской кампании, критикует канал CNN, рассматривает и хвалит стену Московского Кремля, а также говорит кассиру в кафе, что за его обед «заплатит Мексика».

В конце видео RT обращается к Трампу: «Если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением». Видео посвящено выборам президента США, намеченным на 3 ноября. Трамп является кандидатом от Республиканской партии и планирует избраться на второй срок.

Телеканал RT регулярно использует образ президента США и намекает на его связи с президентом России Владимиром Путиным и Кремлем. Это связано с обвинениями демократов в адрес Трампа, которые настаивают на том, что Москва вмешивалась в президентские выборы в 2016 году. Однако расследование команды спецпрокурора Роберт Мюллера это не подтвердило.