Сбер поможет раскрыть предпринимательские таланты у школьников

Сбер масштабировал на 32 региона России школьный акселератор Sber Z, который помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства. С этого года в нем может принять участие 10 тысяч учащихся 8–11-х классов из 380 школ с разных уголков страны, рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы живем в век стремительных изменений, когда на наших глазах меняется все — от образа жизни каждого конкретного человека до систем управления государствами. Это новое время требует новых людей, не боящихся изменений и инициирующих их. Наш акселератор для старшеклассников Sber Z как раз и направлен на то, чтобы помочь школьникам реализовать их потенциал визионеров. Научить их видеть новые возможности, уметь взаимодействовать в команде, не бояться грамотно доносить до людей свои самые смелые идеи и менять этот мир. Мы понимаем, что не все участники проекта станут в будущем предпринимателями, но уверены, что знания и навыки, полученные в ходе Sber Z, помогут им состояться в любой сфере деятельности и они поймут, что их будущее — в их собственных руках», — отметил Герман Греф.

Акселератор будет реализован на школьной цифровой платформе СберКласс и пройдет в два этапа.

В рамках первого этапа, который длится 12 недель, участников ожидает 12 образовательных онлайн-модулей на СберКлассе с лекциями, практическими заданиями и инструментами для построения стартапа. Каждый модуль завершится практической отработкой усвоенного материала. Вокруг своих стартапов школьники создадут проектные команды, при этом в одну команду смогут войти участники из разных школ и городов. 200 лучших команд пройдут на второй этап.

Второй этап (8 недель) будет проходить как онлайн, так и офлайн, если позволит эпидемиологическая ситуация. Каждая команда получит персонального наставника-трекера, который на основе своей экспертизы, опыта и знаний будет помогать юным предпринимателям развивать проект. В финале — не просто слайды из презентаций, а действующие MVP (Minimum viable product, работающая версия продукта), которые ребята представят жюри на демо-дне.

Преподавателями и наставниками на первом этапе станут спикеры образовательного курса — топ-трекеры России, руководители компаний экосистемы Сбера, а на втором к ним присоединятся участники и победители международного акселератора Сбер500, проводимого совместно с 500 Startups.

Благодаря акселератору школьники научатся создавать свой проект с нуля и работать в команде, найдут новых друзей и выстроят нетворкинг, который поможет им в будущем, получат предложения о сотрудничестве от компаний экосистемы Сбера, корпораций-партнёров и бизнес-ангелов, а также преференции от ведущих вузов страны.