Investor Day Сбера прошел в уникальном формате

Топ-менеджеры Сбера представили стратегию компании на ближайшие три года в рамках прошедшего 30 ноября и 1 декабря Investor Day в уникальном для подобного рода мероприятий формате.

Под задачи мероприятия была специально разработана Sber Virtual Production Studio. Во время съемок были использованы лучшие технологические практики, наработанные командой СберМаркетинга в рамках подготовки СберКонф.

Для управления применялась платформа Unreal Engine, благодаря чему в режиме реального времени фоны выводились на экраны за спинами спикеров в соответствии с перемещением камеры, создавая эффект объема в кадре. Картинка была сформирована сочетанием VR-фона за спикерами и AR-слоя перед ними. VR-фон был создан в стилистике визуальной концепции инновационных офисов Сбера — СберСити на Кутузовском проспекте и Технопарка Сбера в Сколково. AR-слой заменял традиционный экран для презентаций — в нем визуализировались основные тезисы и данные из докладов спикеров.

Трансляция мероприятия велась на двух языках — русском и английском, следило более 1,3 миллиона зрителей из разных стран, в том числа США, Великобритании, Франции и других.

По мнению экспертов и аналитиков, такой формат является самым передовым и технологичным для проведения деловых мероприятий такого уровня. Запись трансляции Investor Day доступна на сайте.