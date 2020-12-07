Сбербанк увеличил чистую прибыль по итогам ноября

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за ноябрь и 11 месяцев 2020 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Чистая прибыль Сбербанка по итогам ноября текущего года составила 78 миллиардов рублей против 74,7 миллиарда рублей годом ранее. Рентабельность капитала за месяц составила 20,2 процента, а рентабельность активов — 2,9 процента в годовом выражении. Акции компании продолжили рост.

Розничный портфель банка вырос на 2,1 процента, говорится в материалах банка. За месяц выдано более 468 миллиардов рублей, из них более половины — ипотека.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 0,8 процента без учета валютной переоценки. Положительная динамика портфеля сохраняется с середины текущего года, отметили в банке.

По итогам ноября 2020 года средства клиентов выросли на 1,0 процента без учета валютной переоценки. «В ноябре Сбер сохранил высокую рентабельность капитала на уровне 20,2 процента, несмотря на общее замедление потребительской активности. Ежегодная акция Сбера "Зеленый день" привлекла более 7 миллионов клиентов и поддержала положительную динамику розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов. При этом рост расходов оставался на низком уровне, составив всего 3 процента в годовом выражении. Важнейшим событием ноября стала презентация новой Стратегии Сбера до 2023 года, в рамках которой мы рассказали об амбициозных целях по построению интегрированной экосистемы, включающей финансовые и нефинансовые продукты и сервисы», — отметила руководитель блока «Финансы» Сбербанка Александра Бурико.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 11 месяцев 2020 года составила 889,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 719,1 миллиарда рублей. Чистый процентный доход по итогам 11 месяцев текущего года вырос на 14,3 процента относительно 11 месяцев 2019 года и составил 1 311 миллиардов рублей. В ноябре рост чистого процентного дохода превысил 15 процентов в годовом выражении благодаря высоким темпам кредитования и понижению регулятором ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов.

По итогам 11 месяцев текущего года объем средств физлиц в Сбербанке вырос на 9,1 процента, юридических лиц — на 18,2 процента.

Чистый комиссионный доход вырос на 8,4 процента до 454 миллиардов рублей в результате роста доходов от расчетных операций и эквайринга, а также доходов от операций клиентов на финансовых рынках. В ноябре рост чистого комиссионного дохода замедлился на фоне общего снижения потребительской активности в связи с пандемией.

Операционные расходы по итогам 11 месяцев составили 550,9 миллиарда рублей, что на 3,9 процента больше по сравнению с указанным периодом прошлого года. Темп роста операционных расходов ниже уровня инфляции стал возможен благодаря программе оптимизации, принятой в ответ на пандемию, а также за счет выравнивания сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат, произошедшей в июле прошлого года.

Данные отчетности привели к росту стоимости обыкновенных акций Сбербанка, которая по состоянию на 17.00 6 декабря составила 274,36 рубля.