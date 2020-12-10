Стюардессам в Китае посоветовали надевать на работу подгузники

В Китае стюардессам посоветовали надевать подгузники на работу, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает CNN.

По данным телеканала, Управление гражданской авиации Китая опубликовало новые рекомендации для авиаотрасли страны, где говорится о правилах гигиены, которых следует придерживаться в аэропортах и самолетах в условиях пандемии COVID-19.

В частности, бортпроводникам посоветовали носить средства индивидуальной защиты (маски, очки и бахилы), а также надевать одноразовое нижнее белье. «Рекомендуется, чтобы члены экипажа носили подгузники и избегали туалетных комнат и, соответственно, риска заражения», — поясняется в документе.

Как отмечается, новые правила безопасности были разработаны после проведения исследования, показавшего, что коронавирус может распространяться в самолетах даже от людей, переносящих инфекцию бессимптомно.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета с отрицательным тестом на коронавирус заразил несколько попутчиков во время длительного перелета. Это произошло во время 18-часового рейса из Дубая в Новую Зеландию.