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Ведущая нарушила карантин ради похода в туалет и лишилась телеэфиров

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Кэй Берли
Кэй Берли
Фото: Ken McKay / ITV / Shutterstock / REX

Ведущая британского телеканала Sky News Кэй Берли (Kay Burley) призналась, что нарушила введенные в стране карантинные меры ради похода в туалет. Как сообщает «Би-би-си», в результате журналистку лишили телеэфиров.

Берли сделала публикацию в Twitter. Она принесла извинения за свои действия и описала, что именно произошло. По словам ведущей, вечером 5 декабря она отмечала 60-летие в ресторане, который соответствовал всем нормам в пандемию.

«Мне стыдно сказать, но тогда вечером я нечаянно нарушила правила. Около 23:00 я ждала такси, чтобы вернуться домой. Отчаявшись найти туалет, я в итоге ненадолго забежала в другой ресторан», — написала журналистка. Однако издания утверждают, что это не убедило руководство канала.

По неофициальным данным, Берли проводила мероприятие вместе с коллегами, а затем вернулась домой, но не одна, а в сопровождении четырех человек, что, согласно текущим британским ограничениям, запрещено.

В результате телеканал начал проверку действий Берли. Она отсутствовала в эфире утреннего выпуска новостей на Sky News 8 декабря. Позже стало известно, что ведущую исключили из передач по крайней мере до конца недели. По данным The Guardian, ее также перестали рассматривать как номинантку на престижную британскую телепремию.

В настоящее время в Британии действуют территориальные ограничения из-за пандемии. В разных регионах страны они отличаются в зависимости от того, насколько высок уровень заболеваемости среди жителей. Среди ограничений — запрет на встречу с людьми, которые не проживают в одном доме или квартире. Однако ряд общественных заведений продолжает работать, включая пабы, рестораны и кафе, но с определенными требованиями к посетителям.

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