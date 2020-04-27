Критиковавшую россиян за прогулки на карантине Гузееву дважды оштрафовали

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева была дважды оштрафована в апреле во время режима повышенной готовности в Москве из-за коронавируса. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, критиковавшая россиян за прогулки на карантине актриса в каждом из случаев превысила скорость на дороге.

По словам источника, нарушения были зафиксированы 15 и 16 апреля на Ленинградском шоссе. Ведущая была за рулем Lexus и нарушила скоростной режим на дороге — это подтвердили камеры фотофиксации.

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«Lexus Гузеевой несся со скоростью на 20-40 километров в час превышая максимально допустимую скорость на том участке дороги. А уже 16 апреля женщина повторила свой же "подвиг"», — пояснил он. По информации издания, штрафы Гузеева пока не оплатила.

Ранее Гузеева неоднократно критиковала россиян за то, что они выходят на улицы во время введенного в регионах страны режима самоизоляции из-за распространения коронавируса. Так, в эфире программы «Пусть говорят» она посчитала это следствием произошедшей в стране дебилизации.

Ведущая также отмечала, что видела толпы людей на улице, когда ехала в своей машине и боялась открыть окно. Гузеева продолжает приезжать в Останкино на съемки новых выпусков телешоу «Давай поженимся!» При этом ее коллега, астролог Василиса Володина временно отказалась от съемок и решила полностью соблюдать режим самоизоляции.

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