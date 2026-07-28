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14:12, 28 июля 2026 (обновлено: 14:54, 28 июля 2026)Мир

Пентагон начал пересмотр военного присутствия в Европе

Колби: Пентагон начал пересмотр размещения американских сил в Европе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пентагон приступил к пересмотру своего военного присутствия на европейском континенте в рамках подготовки новой модели распределения обязанностей внутри НАТО. Об этом заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в социальной сети X.

«Сегодня Министерство войны начало пересмотр размещения сил в Европе, о котором министр [войны Пит] Хегсет объявил на последней встрече министров обороны НАТО в Брюсселе», — сказано в публикации.

По словам Колби, данная инициатива должна обеспечить «быстрое и необратимое» движение НАТО к модели, при которой европейские страны возьмут на себя основную ответственность за обеспечение собственной обороны.

Он отметил, что это также позволит ускорить переход альянса к «более сильной, справедливой и устойчивой» модели сотрудничества. Кроме того, в Пентагоне рассчитывают, что реформа поможет восстановить роль НАТО как полноценной военной организации.

Ранее стало известно о расколе внутри НАТО из-за военных расходов. Журнал Foreign Policy обратил внимание на то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Канады Марк Карни олицетворяют две противоположные точки зрения внутри альянса относительно того, как следует использовать увеличенные оборонные расходы.

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