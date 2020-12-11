Врач назвал особенности COVID-19 у детей

Коронавирус у детей может скрываться по видом ОРВИ или желудочно-кишечной инфекции. Такие особенности назвал главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, передает РИА Новости.

COVID-19 у детей также может протекать под маской пневмонии без дыхательной недостаточности или септического шока, отметил он. Контроль медиков, по словам специалиста, позволил уменьшить количество госпитализируемых с коронавирусом детей.

Врач рассказал, что у 110 детей диагностировали мультисистемный воспалительный синдром через три-четыре недели после перенесенной инфекции. «Одной из особенностей протекания является то, что инфекция поражает несколько жизненно важных органов — прежде всего легкие и сердце», — сказал он.

Также коронавирус в организме детей живет дольше даже после нормализации состояния, резюмировал Османов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в школах должны действовать минимум до конца мая. По словам главы ведомства Анны Поповой, эпидемиологическая ситуация летом покажет, насколько были эффективны принятые меры.