В Роспотребнадзоре назвали срок действия правил профилактики COVID-19 в школах

Санитарно-эпидемиологические правила профилактики новой коронавирусной инфекции должны действовать минимум до конца мая. Такой срок назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в среду, 9 декабря.

«Учебный год закончится в конце мая, очный учебный год. И, конечно, эти правила до конца мая должны действовать, ровно для этого они продлены. Положение летом покажет, насколько эффективно мы все вместе справились с ситуацией», — сказала Попова.

Ранее Попова допустила продление мер профилактики COVID-19 в школах. Она отметила, что именно такие меры, как разные входы в школах и термометрия, позволяют детям посещать учебные учреждения.

По последним данным, в России за сутки выявили 26,1 тысячи новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего с начала пандемии зафиксировано 2 541 199 случаев коронавируса.