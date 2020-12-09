В России выявили 26,1 тысячу новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 26,1 тысячу новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Общее число новых заражений составляет 26 190 — с начала пандемии зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавируса.

26 190 случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки

Больше всего новых заражений в Москве (5145), Санкт-Петербурге (3671) и Московской области (1372). Меньше всего — в Еврейской автономной области (29), Ненецком (6) и Чукотском (2) автономных округах.

По данным оперштаба, за указанный период зафиксировано 26 266 выздоровлений, 559 летальных исходов. С начала пандемии выявлено 2 007 792 выздоровления и 44 718 смертей.