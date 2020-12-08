Попова допустила продление мер профилактики COVID-19 в школах

Меры профилактики коронавируса, которые действуют в школах, могут быть продлены. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Продление сориентировано на то, что такое правило очного обучения будет продолжаться, потому что оно себя оправдало. Если мы увидим весной, что дальше это не нужно, то, конечно, к 1 сентября мы это изменим», — сказала Попова.

Она отметила, что именно такие меры профилактики, как разные входы в школах и термометрия, позволяют школьникам учиться очно. Ограничениями эти меры Попова отказалась называть, поскольку, по ее словам, именно они позволяют детям посещать школу.

Ранее Роспотребнадзор предложил продлить на год санитарные требования к организациям, работающим с детьми, которые были введены из-за пандемии коронавируса. На данный момент особые правила по организации работы школ, детсадов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций действуют до 1 января 2021 года.