Путин поручил доработать дело об убийстве Немцова

Дело об убийстве политика Бориса Немцова в 2015 году должно быть доработано, поручил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 11 декабря.

«Убийство Немцова надо дорабатывать», — сказал Путин накануне в ходе заседания президентского Совета по правам человека (СПЧ).

В то же время, по словам президента, в целом по делу об убийстве Немцова все понятно, так как исполнители и заказчики найдены.

Об убийстве Немцова российский лидер заговорил в контексте ситуации с блогером Алексеем Навальным, который заявляет, что был отравлен в России. По словам Путина, по этому вопросу проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести невозможно.

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте.

В 2017 году уроженцев Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых признали виновными в убийстве. Основного фигуранта — Заура Дадаева — приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.