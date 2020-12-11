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В Минздраве назвали связанные со здоровьем «три ужаса» россиян

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У россиян есть «три ужаса», связанные со здоровьем. Их назвал главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов, передает «Доктор Питер».

По словам Бойцова, в первую очередь они опасаются онкологических заболеваний. На втором месте диабет, а на третьем — вред печени на фоне приема препаратов.

Кардиолог добавил, что меньше всего россияне боятся инфаркта миокарда, хотя сердечно-сосудистые заболевания составляют 47 процентов смертей в России, а рак — около 20 процентов.

В половине случаев пациенты умирают от инфаркта до приезда врачей, иногда это происходит из-за несвоевременного вызова скорой помощи. Основной симптом инфаркта — сильная боль в груди, но ее интенсивность может быть разной, заявил профессор кафедры кардиологии Института подготовки и развития кадров высшей квалификации НМИЦ кардиологии Роман Шахнович. При таком симптоме надо вызывать скорую, подчеркнул он.

Среди других тревожных симптомов — выраженная одышка, слабость, высокое артериальное давление. Пациентам, у которых есть проблемы с сердцем, стоит иметь дома нитроглицерин. При этом, как уточнил Шахнович, он мало поможет при инфаркте — этим он и отличается от сердечного приступа, поэтому нужно сразу обращаться к медикам.

Ранее сообщалось, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить, если постоянно контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы. По словам кардиолога Сергея Провоторова, россиянам надо отказаться от вредных привычек, следить за весом и жировыми отложениями на передней брюшной стенке. На увеличение риска также могут влиять диабет второго типа, у мужчин обострение болезней сердца может появиться после 40 лет, у женщин — после менопаузы.

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