Избранная главой поселения российский сторож отказалась от должности

Сторож школы в Омской области Надежда Чекмарева, избранная главой поселения, отказалась вступить в должность, заявил депутат совета Новоомского поселения Иван Каплюченко. Его цитирует ТАСС.

По словам депутата, будут новые выборы и новые кандидаты. Процедура пройдет после Нового года.

Ранее стало известно, что школьного сторожа выбрали главой Новоомского поселения. Местные депутаты считали Чекмареву «техническим кандидатом», но конкурсная комиссия решила вывести ее в финал. Женщина противостояла действующему главе Артуру Лену, занимавшему пост с 2006 года, — он выдвинулся уже на четвертый срок. По словам депутата совета поселения Александра Дождикова, за Чекмареву проголосовали шесть человек, за Лена — четыре.