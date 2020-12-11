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В России за сутки умерли 613 пациентов с коронавирусом

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Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В России за последние сутки умерли 613 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в пятницу, 11 декабря. Данное число стало максимальным с начала пандемии.

Всего за весь период в России скончались 45 893 инфицированных.

Также за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России составило 28 585, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2 597 711.

2 декабря в России умерли 589 пациентов с коронавирусом, что считается предыдущим максимальным показателем.

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