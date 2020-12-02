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В России установлен новый антирекорд по суточной смертности пациентов с COVID-19

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Фото: АГН «Москва»

В России за последние сутки умерли 589 пациентов с коронавирусом — этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Обновленные данные приводятся в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в среду, 2 декабря.

589
пациентов с коронавирусом
умерли в России за последние сутки

Из них 82 человека скончались в Санкт-Петербурге, 75 — в Москве, 32 — в Московской области.

Всего с начала пандемии в России скончались 41 053 пациента с коронавирусом. Заболели COVID-19 — 2 347 401 человек.

Предыдущий максимум по суточной смертности был установлен днем ранее, 1 декабря. Тогда сообщалось о 569 смертях.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России из 276 тысяч коек для больных COVID-19 свободен 21 процент. При этом в 17 регионах, по словам главы Минздрава, свободно менее 5 процентов коечного фонда. Мурашко также отметил, что на территории страны увеличилось число пациентов с коронавирусом в реанимации.

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