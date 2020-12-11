Лукашенко прислал венок скончавшемуся сопернику на первых президентских выборах

В Минске началась церемония прощания с первым премьер-министром независимой Белоруссии Вячеславом Кебичем. Его похоронят на столичном Восточном кладбище. Об этом сообщает Tut.by.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прислал похоронный венок в Дом офицеров, где проходит траурная церемония. В 1994 году Кебич стал его главным соперником на первых в стране президентских выборах.

О смерти Кебича стало известно 9 декабря. В ноябре он заразился коронавирусной инфекцией, долгое время находился в больнице. Политик скончался на 85-м году жизни.

Ранее Лукашенко рассказал, что Кебичу в преддверии выборов 1994 года предлагали его физически устранить. «После я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу (мы же вдвоем остались во втором круге), пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину (его, Кебича) и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает. А поскольку мы были в альтернативе нацменам, "свалим это все на [оппозиционера Зенона] Позняка и [председателя Верховного Совета Станислава] Шушкевича, на националистов».

С 1990 по 1994 год Кебич возглавлял правительство Белоруссии. Вместе с Шушкевичем он принимал участие в заключении Беловежских соглашений в декабре 1991 года. Позднее Кебич отмечал, что инициатором их подписания выступила российская делегация. «Вся эта поездка задумывалась не с целью подписания этого договора», рассказывал политик, подчеркивая, что никто из участников встречи не знал о существовании документа. После подписания Беловежских соглашений СССР перестал существовать. Вскоре первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев сложил свои полномочия.