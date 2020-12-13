Россиян пообещали обеспечить продуктами по доступным ценам

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков пообещал, что ретейлеры сохранят доступные цены на продукты. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность] <...> купить продукты по доступным для них ценам», — сказал Беляков в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия 1».

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты в России. В ходе совещания по экономическим вопросам он заявил, что объяснять ситуацию пандемией коронавируса нельзя, речь идет о попытках подогнать внутренние цены под мировые.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», цены на основные продукты и товары повседневного спроса в стране с начала года выросли на 14 процентов. Официальная инфляция, по информации Росстата, достигла 4,42 процента.