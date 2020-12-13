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В российском регионе произошло землетрясение

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Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

В Чечне произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейсмическое событие магнитудой 5,6 было зафиксировано в 00:30 в работниками Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения залегал в Урус-Мартановском районе республике на глубине 25 километров.

Толчки отчетливо ощутили жители Грозного, в квартирах дрожали люстры и мебель. Информации о разрушениях и пострадавших в результате удара стихии не поступало.

10 декабря в районе Байкала произошло мощное землетрясение. В результате стихии в Иркутске пострадали около 20 школ и социальных учреждений, при этом мостовые сооружения, путепроводы и котельные повреждены не были.

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