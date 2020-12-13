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Рабочие разгромили завод производителя iPhone из-за невыплаты зарплаты

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Видео: Newsflare
Видео: Newsflare

В индийском штате Карнатака рабочие разгромили офис завода, где производятся телефоны Apple. Видео, снятое очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Перед заводом компании Wistron Corp в Карнатаке собрались около тысячи человек. Они жаловались на то, что получили лишь часть зарплаты, и требовали выплатить задолженность. Конфликт перешел в беспорядки, во время которых рабочие подожгли по меньшей мере один автомобиль. Затем протестующих разогнали полицейские с дубинками.

Тайваньская компания Winstrom Corp является подрядчиком компании Apple. На ее заводе в Карнатаке производятся бюджетные телефоны iPhone SE.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Патхумтхани возмущенный экскаваторщик в знак протеста разгромил ковшом чужие автомобили. Начальство отказало ему в выходном после восьми дней работы.

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