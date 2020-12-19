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Apple наказала переставший выдавать зарплаты рабочим завод производителя iPhone

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Фото: Reuters

Apple наказала переставший выдавать зарплаты рабочим завод производителя iPhone в Индии: компания приостановила передачу заказов тайваньскому сборщику Wistron, которому принадлежит фабрика в индийском штате Карнатака. Об этом сообщает Bloomberg.

Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе около тысячи рабочих разгромили завод и офисы Wistron из-за невыплаты зарплаты.

Отмечается, что при приеме на работу рабочим обещали зарплату в 21 тысячу рупий (286 долларов), затем оплата снизилась до 16 тысяч рупий в месяц (217 долларов), а после — до 12 тысяч рупий (163 доллара). Общий ущерб составил около семи миллионов долларов. После разгрома полиция штата арестовала 128 человек, еще 300 были задержаны для допроса.

«Сотрудники Apple и нанятые Apple независимые аудиторы круглосуточно работали над расследованием проблем, возникших на предприятии Wistron в Нарасапуре. Пока эти расследования продолжаются, наши предварительные выводы указывают на нарушения нашего Кодекса поведения поставщиков... Это привело к задержкам выплат некоторым работникам в октябре и ноябре… Мы поместили Wistron на испытательный срок, и они не будут получать от Apple никаких новых заказов, пока не исправят ситуацию», — говорится в заявлении компании.

В свою очередь Wistron признала, что некоторым работникам завода не платили должным образом. Компания приняла решение уволить топ-менеджера, который курировал бизнес фирмы в Индии.

13 декабря в индийском штате Карнатака рабочие разгромили офис завода, где производятся телефоны Apple. Видео, снятое очевидцем, опубликовал сайт Newsflare. Около тысячи человек собрались перед зданием и требовали выплатить задолженность по зарплате. Конфликт перешел в беспорядки, протестующих разогнали полицейские с дубинками.

Тайваньская компания Wistron Corp является подрядчиком компании Apple. На ее заводе в Карнатаке производятся бюджетные телефоны iPhone SE.

Предыстория: Рабочие разгромили завод производителя iPhone из-за невыплаты зарплаты
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