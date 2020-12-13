Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео

Неизвестный был задержан полицией после того, как проник на крыло самолета американской авиакомпании Alaska Airlines. Произошедшее попало на видео, на опубликованную в соцсетях запись обратил внимание Yahoo.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина сначала ползает и прогуливается по крылу воздушного судна, затем карабкается вверх по его законцовке и, соскальзывая, падает на землю с высоты.

Как уточняет портал, инцидент произошел в субботу, 12 декабря, в международном аэропорту Маккаран в Хендерсоне штата Невада. Рейс 1367, направлявшийся из Лас-Вегаса в Портленд, готовился к взлету, однако пилоты заметили неизвестного, приближавшегося к лайнеру, и уведомили об этом диспетчеров.

В результате на место прибыли сотрудники авиагавани и представили правоохранительных органов — им удалось задержать нарушителя, его доставили в одну из местных больниц для осмотра. Предположительно, мужчина страдает психическим расстройством.