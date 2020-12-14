Поехавшая в арабскую страну россиянка отказала шейху в замужестве и объяснилась

Россиянка, поехавшая подрабатывать в арабскую страну, отказала местному шейху в замужестве и объяснила причины. Подробности случившегося передала ее подруга в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам автора материала, ее знакомая Анжела отправилась в Объединенные Арабские Эмираты ради должности администратора в отеле. На ее последнем месте работы за девушкой начал ухаживать владелец объекта размещения.

Как объяснила россиянка, сперва она резко отказывала арабскому мужчине, однако коллеги посоветовали ей быть с ним помягче, и «Саид расценил это как благосклонность с ее стороны».

«Однажды он подарил ей кольцо с тремя бриллиантами и сделал предложение. Анжела сразу сказала, что не будет 10-й в его гареме. На что Саид возразил — ты всего лишь третья!» — поделилась блогерша.

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Кроме того, он заявил, что россиянке не нужно будет работать, а также придется носить черную накидку. Вдобавок мужчина показал ей особняк, в котором она будет жить и рассказал, что он выделяет супругам деньги в одинаковом размере.

«Саид сразу показал ей брачный контракт — такой же он заключил со своими двумя женами. Там было прописано, что жене положено, а что нет при разводе», — передала подруга слова Анжелы.

После этого девушка отказала шейху, заявив, что он «будто покупает верблюда». «Мужчина оскорбился, сказав, что она красивая, но не умная женщина. Почему быть третьей женой оскорбительно, Саид так и не понял», — заключила автор блога.

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