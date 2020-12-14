Тело убийцы невесты и ее 9-летнего брата выбросило на берег Черного моря

Тело жителя Армавира Акшина Гусейнова, который убил свою невесту и ее 9-летнего брата, выбросило на берег Черного моря в районе Новороссийска. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина зарезал 26-летнюю возлюбленную, а затем жестоко расправился с мальчиком, подвергнув его пыткам, желая узнать, с кем ему изменяла его сестра.

Гусейнов выложил в социальных сетях ролик, в котором снялся на фоне тел погибших. Мужчина рассказал, что устал от измен сожительницы, которая собиралась уйти от него. Он также заявил, что собирается покончить с собой.

В ходе поисков полицейские нашли автомобиль подозреваемого на берегу Черного моря.