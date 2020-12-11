Убивший подругу и ее брата россиянин устроил фотосессию с телами

В Краснодарском крае разыскивают 32-летнего мужчину, который выложил в сеть ролик с рассказом об убийстве своей 26-летней подруги и ее 9-летнего брата. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Telegram-канал LifeShot.

По данным канала, 32-летний Акшин Гусейнов выложил в социальных сетях ролик, в котором снялся на фоне тел погибшей девушки и ее брата. Мужчина рассказал, что устал от измен сожительницы, которая собиралась уйти от него. Задушив девушку, он также расправился с ее десятилетним братом. Перед смертью Гусейнов пытал мальчика, желая узнать, с кем ему изменяла его сестра.

Правоохранители ведут розыск Акшина Гусейнова, его автомобиль уже нашли на берегу Черного моря.