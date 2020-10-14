Россиянин убил подругу из-за ревности жены

На Сахалине завершено расследование уголовного дело в отношении 32-летнего россиянина, который обвиняется в убийстве своей 21-летней подруги. Об этом в среду, 14 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, житель села Тымовское состоял в приятельских отношениях с 21-летней односельчанкой. Об этом узнала его жена. Она начала ревновать, в семье начались конфликты. Тогда мужчина встретился со своей подругой и предложил проехаться с ним.

Он обвинил девушку в проблемах в его семье и угрозами заставил ее лечь в багажник автомобиля, после чего отъехал примерно на 100 километров от поселка. В лесу он заставил свою жертву выйти из машины и встать на колени. Затем обвиняемый убил девушку, нанеся ей несколько ударов битой по голове.

После того как в октябре 2019 года об исчезновении девушки стало известно сотрудникам правоохранительных органов, ее 32-летний приятель почти сразу оказался под подозрением: односельчанин, который в тот вечер должен был поехать с погибшей в город Оха, рассказал, что подозреваемый помешал их планам и сам уехал с пропавшей.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Погибшую искали несколько месяцев, для чего использовались дроны, средства спутниковой навигации и специальная техника. Найти останки удалось лишь в июле 2020 года. Эксперты установили, что они принадлежат пропавшей 21-летней девушке. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.