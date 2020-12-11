Раскрыты подробности фототосессии россиянина на фоне убитой подруги и ее брата

Следователи раскрыли подробности дела о фотосессии 32-летнего Акшина Гусейнова на фоне убитой 26-летней жительницы Армавира и ее 9-летнего брата. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 10 декабря между россиянином и его сожительницей случился конфликт, в результате которого мужчина нанес девушке несколько ударов в область головы. Когда та упала и перестала подавать признаки жизни, он поместил тело в ванну. После этого Гусейнов съездил в станицу Новоалексеевскую и убил 9-летнего брата убитой подруги.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»). Проводится сбор доказательственной базы, ведется розыск подозреваемого.

Ранее 11 декабря сообщалось, что 32-летний Акшин Гусейнов выложил в социальных сетях ролик, в котором снялся на фоне тел погибшей девушки и ее брата. Мужчина рассказал, что устал от измен сожительницы, которая собиралась уйти от него.

Перед убийством 9-летнего мальчика Гусейнов пытал его, желая узнать, с кем ему изменяла его сестра. В ходе поисков полицейские нашли автомобиль подозреваемого на берегу Черного моря.