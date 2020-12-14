Кейт Миддлтон впервые появилась на красной дорожке вместе с мужем и тремя детьми

Герцогиня Кембриджская Кэтрин впервые появилась на красной дорожке вместе с семьей и порадовала поклонников своим внешним видом. Снимки публикует Daily Mail.

38-летняя Миддлтон посетила спектакль в театре Palladium в Лондоне с мужем принцем Уильямом и тремя детьми: Джорджем, Луи и Шарлоттой. Согласно материалу, на сцене представили благотворительный спектакль Pantoland, посвященный медицинским работникам и всем британцам, которые работали во время пандемии коронавируса.

Сообщается, что герцогиня вышла в свет в платье длины миди бренда Alessandra Rich с принтом в виде белых лепестков. Она также надела черные туфли на каблуках и дополнила свой образ серьгами марки Simone Rocha и клатчем Smythson. Принц Уильям, в свою очередь, в качестве наряда выбрал красный лонгслив, классический пиджак и брюки.

Отмечается, что семья впервые появилась на мероприятии в полном составе после рождения младшего сына Джорджа.

Читатели издания восхитились фотографиями в комментариях под ними. «Прекрасная семья», «Шарлотта очень милая!», «У Уильяма и Кейт очень красивые дети!», «Обожаю королевскую семью», «Кейт выглядит бесподобно, ее наряды каждый раз на высоте», — высказывались пользователи.

Ранее в декабре Кейт Миддлтон вновь попала в объектив папарацци в старом наряде. Ее запечатлели вместе с мужем в Кардиффе в пальто бренда Alexander McQueen ярко-красного цвета. Она уже выходила в нем в свет в октябре.