Разработчик подводного буксировщика «Спрут» написал Путину о срыве работ

Главный конструктор завода «Буревестник» и разработчик подводного буксировщика для отрядов специального назначения «Спрут» Петр Трошин обратился к президенту России Владимиру Путину, передает РБК.

В открытом письме к главе государства он написал, что его уволили в ноябре без объяснения причин, из-за чего проектные работы были сорваны.

Трошин уточнил, что «по непонятному стечению обстоятельств» с января 2020 года генеральным директором завода стал Сергей Старостин, «не удерживающийся на своих предыдущих нескольких должностях более полутора лет». Он отменил указ министерства обороны о развитии буксировщиков водолазов и уволил ряд сотрудников, занимавшихся этой задачей.

«В результате проектные работы прекращены, планы сорваны, испытания отменены», — рассказал автор письма.

Издание поинтересовалось в Кремле, получали ли там письмо подобного содержания, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил отрицательно.

В августе на форуме «Армия-2020» был впервые представлен образец подводного буксировщика «Спрут». Министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов высоко оценили новейшую разработку и дали поручение флоту и промышленности провести их государственные испытания и поставить на снабжение силовым структурам.