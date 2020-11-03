Россия получит «Клевок-Д2»

Сухопутные войска России получат тактические гиперзвуковые миниракеты «Клевок-Д2», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе страны.

Газета пишет, что боеприпас предполагает применение с наземных и воздушных платформ. Стартовая масса ракеты не превысит 150 килограммов, из которых 57 килограммов приходится на боевую часть.

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«Клевок-Д2» получит раскладывающиеся после старта крылья и прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД). «На нем она за 40 секунд разгонится до нескольких тысяч километров в час», — пишет издание.

Подобное оружие, как уверяет газета, станет практически неуязвимым для современных систем противовоздушной обороны (ПВО). Там же отмечается, что разработка ракеты «Клевок-Д2» ведется на основе комплекса «Гермес».

В сентябре автор нескольких книг о военных головных уборах Питер Сучиу написал в The National Interest, что российский перспективный комплекс «Гермес», представленный в августе на форуме «Армия-2020» Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, может выступить новым «убийцей» западных танков.