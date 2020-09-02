В США назвали нового «убийцу» западных танков из России

Российский перспективный комплекс «Гермес», представленный в августе на форуме «Армия-2020» Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, может выступить новым «убийцей» западных танков, пишет в The National Interest автор нескольких книг о военных головных уборах Питер Сучиу.

В своей публикации американский журнал ссылается на заявление представителя компании-разработчика. По данным ТАСС, последний в августе утверждал, что, по итогам полигонных испытаний, «Гермес» способен обеспечить «гарантированное уничтожение любого существующего западного танка» всего одной сверхзвуковой ракетой с осколочно-фугасной боевой частью с 20 килограммами тротила.

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Подобные возможности перспективному комплексу обеспечивают, в частности, входящие с его состав беспилотные летательные аппараты разведки и наведения, которые обеспечивают обнаружение цели и ее подсветку. В результате этого отклонение ракеты «Гермеса» от заданной цели при стрельбе на максимальную дальность 100 километров составляет полметра.

Согласно The National Interest, перспективный российский комплекс «мог бы занять особую нишу между высокоточными боеприпасами и артиллерийскими системами». Журнал отмечает, что возможности «Гермеса» могли бы «изменить правила игры на арене противотанковых платформ» и «бросить вызов израильским ракетам Spike, делая американскую противотанковую систему [FGM-148] Javelin совершенно устаревшей».

В сентябре 2019 года американское издание Popular Mechanics написало, что при надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад.