Наркозависимый грузчик влюбился в стюардессу и убил ее из-за денег

Наркозависимый грузчик аэропорта влюбился в стюардессу авиакомпании British Airways, которая была на 24 года старше него, и убил ее из-за денег. Об этом сообщает New York Post.

Как передает издание, 36-летний Джейеш Гобар (Jayesh Gobar) совершил преступление в декабре 2019 года, однако суд признал его виновным только сейчас. По информации следствия, у мужчины были интимные отношения с 58-летней Нелли Майерс (Nelly Myers), которая работала в лондонском аэропорту.

Прежде Гобар уже был осужден за то, что украл у Майерс деньги, и суд запретил ему приближаться к женщине после отбывания наказания. Тем не менее после того, как грузчик освободился из тюрьмы, стюардесса связалась с ним, поскольку была сильно влюблена в него, и они снова начали встречаться.

Спустя несколько месяцев Гобар убил Майерс в ее собственном доме, пытаясь снова украсть у нее наличные для покупки наркотиков. Майерс скончалась на месте в результате сильного удара по голове.

Как заявил судья, он собирается вынести пожизненный приговор преступнику, однако перед этим ему нужно проконсультироваться с адвокатами.

В июле 2019 года подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой Никита Денин заявил, что убил свою жертву на почве ревности. В ходе допроса он пояснил следователям, что убил женщину «по неосторожности». Он начал душить жертву после того, как прочитал в ее телефоне некую переписку.