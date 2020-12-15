Россияне поругались из-за магазина и залили женщину бетоном

В Краснодаре россиянку залили бетоном в ходе конфликта с владельцем магазина. Торговая точка находится в жилом доме, и его жители выступили против расширения. Об этом пишут «Аргументы и факты — Юг».

Инцидент произошел по адресу улица Черкасская, 129/1. На цокольном этаже здания есть магазин, хозяин которого захотел сделать себе отдельный вход. Собственники квартир воспротивились такому решению и разругались с владельцем.

В результате к яме, выкопанной во дворе, подъехал бетоновоз и начал заливать ее. В яму прыгнула женщина, чтобы остановить процесс, однако водитель машины не перестал.

Мужчину пытались остановить, но он продолжил заливать яму бетоном. В результате россиянка все же осталась жива. Изданию заявили, что по факту обращения пострадавшей зарегистрирован материал и проводится проверка.

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