Тела исчезнувших охотников нашли с огнестрельными ранениями в Сибири

Два охотника, пропавшие на севере Иркутской области в минувшем ноябре, найдены мертвыми с огнестрельными ранениями. Об этом во вторник, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как рассказали в ведомстве, тела погибших обнаружил поисковый отряд на вертолете, состоящий из сотрудников СКР, полицейских и спасателей МЧС. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц») УК РФ. По данным следствия, 21 ноября 25-летний и 29-летний охотники уехали в лес за 500 километров от города Бодайбо.

Они не выходили на связь с родными больше двух недель. Обстоятельства их гибели выясняют следователи.

Об исчезновении охотников 26 ноября оперативным службам рассказал житель поселка Мамакан: один из пропавших приходился ему сыном, а второй был другом сына. Как сообщил заявитель, молодые люди на снегоходе отправились на охоту в район реки Патом. В район поисков направили вертолет Ми-8 со спасателями и полицейскими. До этого пропавших охотников искала наземная группа, но ее работа была затруднена из-за плохих погодных условий.